Островные горнолыжники тестируют инвентарь в Швейцарии
Первый осенний сбор горнолыжников юниорской сборной команды России стартовал на швейцарском леднике Саас Фе. После нескольких летних тренировочных мероприятий по физподготовке, швейцарские УТС стали первыми, когда наши молодые спортсмены вышли на снег.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта, в состав команды включены четыре спортсмена. Среди них – два воспитанника южно-сахалинской спортивной школы по горнолыжному спорту и сноуборду - Дмитрий Пышкин и Артем Кашинцев.
По словам тренера команды Тимофей Антиосов, основное внимание в работе уделяется слалому и слалому-гиганту, отработке техники спусков, накату объемов и тестированию лыж и инвентаря. Тренировки в Саас Фе продлятся до 21 сентября.
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