Сахалинские спортсмены вернулись на остров с соревнований

Вчера в аэропорту «Хомутово» была высокая концентрация спортсменов. Одним рейсом прилетели и хоккейная команда, и легкоатлеты, и триатлонист Роман Трубецкой. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

У действующих чемпионов Азиатской хоккейной лиги сезон стартует лишь через десять дней и похвастаться им пока нечем – идет тяжелый рутинный процесс сборов и товарищеских матчей. А вот у легкоатлетов напротив он уже близится к завершению. Отрадно, что в Сочи удалось поставить яркую точку.

– Было очень волнительно бежать, команд на смешанную эстафету заявилось довольно много. Выиграть «золото» в такой конкуренции нереально круто, хотя у нас до сих пор нет ощущения, что мы выиграли, просто выполнили свою работу. Но, конечно, стоять на пьедестале было очень приятно, – поведали о своих впечатлениях о победе в Сочи Алиса Платонова и Анастасия Большакова.

Вся победная четверка является воспитанниками наших местных специалистов. Нетяго занимался у Антона Воротыляка и Алексея Жижикина, который также готовил к соревнованиям и Родиона Фоменко. Татьяны Быковой. Первый тренер Алисы Платоновой Наталья Шапкина, а Анастасии Большаковой путевку в большой спорт дала Галина Казакова.

По регламенту легкоатлетических смешанных эстафет у девчонок второй и третий этапы, а начинают и заканчивают дистанцию ребята. Родиону Фоменко тренеры определили первые четыреста метров, а призеру первенства России в Саранске Данилу Нетяго – последние.

– Нас изначально собирали этим квартетом и в таком составе подводили к первенству России, поэтому в Сочи никаких проблем со взаимодействием на дорожке не возникло. Нам выпала шестая дорожка, все отбежали хорошо свои этапы. Ну и на последнем Данил Нетяго в финишном створе сумел опередить соперника из Удмуртии, как итог первое место, – разложил по полочкам финальный забег Родион Фоменко.

Пока ребята праздновали победу на черноморском побережье, по набережной моря Средиземного, преодолевая себя, мчался на триатлонном чемпионате мира Роман Трубецкой. Плавание, по собственному признанию, не его конёк, а на велоэтапе просто не хватило сил, сказался многочасовой перелет. Поэтому на своей коронной беговой дистанции сахалинец мчался как ветер и опередил порядка восьмидесяти спортсменов.

– В целом, очень все здорово, радужная атмосфера, много болельщиков и участников – на старт вышло шесть тысяч человек. Все напоминает большой праздник. Последние три-четыре километра бежал по коридору из людей, которые тебя морально поддерживают и помогают дойти до финиша. Это очень круто, такие масштабные соревнования вдохновляют на покорение новых вершин, – так описал свои впечатления от выступления на соревнованиях Ironman в Ницце Роман Трубецкой.

Спортсмен попросил поблагодарить за помощь в подготовке и поездке во Францию следующих людей и учреждения: Министерство спорта Сахалинской области и лично министра Буренкова Сергея Станиславовича, руководителя управления спортивных мероприятий Никонова Алексея Юрьевича, Сахалинскую областную Думу в лице председателя Хапочкина Андрея Алексеевича, директора спортивной школы летних видов спорта Власова Сергея Михайловича и лично Байдракова Константина, лабораторию «Invitro» в лице Урванцевой Марии, рекламное агентство «ШиК», магазин «Skimir», авиационное агентство «АвиасалонЪ», а также ООО «Хозстрой» и лично генерального директора организации Сергея Тарасенко.

При такой мощной поддержке новые победы и к Роману, и к юным легкоатлетам обязательно придут.