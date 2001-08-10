Южносахалинцев приглашают на праздничную зарядку

В предстоящую субботу, 14 сентября, Южно-Сахалинск отметит свой 137-й день рождения. По случаю праздника на стадионе «Космос» запланирована обширная спортивная программа.

Как ТИА "Острова" рассказали в сахалинском министерстве спорта, в 13:00 здесь начнется зарядка от тренера Андрея Мирошникова, а сразу после будут открыты все запланированные площадки для занятий спортом. В их числе:

– общая физическая подготовка с использованием отягощения в виде блинов от штанги;

– мастер-классы и выступления спортивных федераций на импровизированной сцене;

– воркаут, выступления девушек на пилоне, армрестлинг, мас-рестлинг, стритбол, воздушная акробатика, бейсбольный блок, выполнение нормативов ГТО.