Спартакиада инвалидов стартовала в Сахалинской области

В островном регионе стартовала спартакиада инвалидов. Порядка 120 человек из двенадцати районов области съехались в Южно-Сахалинск, чтобы проверить себя на фоне других паралимпийцев и выявить лучшего, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

Этот турнир проводится уже в тринадцатый раз. Областное министерство оказывает всяческую поддержку в его проведении. Базой для Спартакиады стал учебно-тренировочный центр «Восток». В программе соревнований значатся следующие дисциплины: шахматы, дартс, легкая атлетика, пулевая стрельба и настольный теннис. Также запланировано выполнение нормативов комплекса ГТО.

– Сегодня большое внимание уделяется адаптивной физической культуре и спорту. Количество занимающихся год от года растёт. Помимо спортивных результатов, я хочу, чтобы вы нашли здесь новых друзей и соратников, – поприветствовала участников на торжественном открытии директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина.

В прошлом году в медальном зачете упорнейшая борьба до самых последних видов Спартакиады шла между Анивой и Южно-Сахалинском. Столица в этой борьбе уступила и теперь настроена на реванш. Провести его будет непросто, потому как за без малого девять лет своего существования анивская общественная организация инвалидов «Виктория» разрослась с трех учредителей до восьмидесяти полноправных членов. Треть из них активно занимается спортом.

– Региональные власти уделяют большое внимание развитию спорта, На прошлой неделе состоялся всероссийский паралимпийский форум, где мы узнали для себя много нового и пообщались с коллегами из других регионов. Сейчас в Аниве строятся стадион и бассейн, после их введения в эксплуатацию мы сможем достигать ещё больших спортивных результатов, – поделилась планами на будущее председатель анивской общественной организации инвалидов «Виктория» Валентина Хуторная.

Соревнования 13 спартакиады инвалидов Сахалинской области завершатся в пятницу и именно тогда станут известны имена всех ее победителей.