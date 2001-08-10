Сильнейших гольфистов выявили на Сахалине

Открытый чемпионат и первенство Сахалинской области по гольфу состоялись в Анивском районе. Соревнования прошли в трех возрастных категориях: дети, юниоры и взрослые. Спортсменам необходимо было пройти 18 лунок. Победители определились по наименьшему количеству ударов, затраченному на прохождение лунок, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

Среди гольфистов были не только сахалинцы, но и иностранные спортсмены. Один из них – Стивен Монсон, который и стал чемпионом с результатом в 88 ударов. Второе место занял Мэтт Кроули (92 удара). Бронзу завоевал Джон Бонджино (95 ударов). Трофей за самый ближний удар к лунке уверенно забрал Николай Аникеенко, а в номинации за самый дальний удар победила Шэлли Бир.

Среди юниоров чемпионом стал Егор Попов (111 ударов), на второй строчке пьедестала разместился Павел Аникеенко (112 ударов), бронзовым призером стал Матвей Скиданов (114 ударов).

В возрастной категории 10-14 лет равных не было Сергею Красносвободцеву с результатом в 61 удар. Нелли Ким стала серебряным призером, а почётное третье место заняла Ника Матюхина.

Все участники соревнований были награждены грамотами и ценными призами от спонсоров, победителям и призерам были вручены кубки и медали. В завершении турнира всех участников и гостей ждали угощения, приготовленные организаторами мероприятия.

Турнир прошёл при поддержке министерства спорта Сахалинской области. Следующие соревнования, посвященные закрытию гольф-сезона, пройдут в октябре.