Островных спортсменов приглашают на триатлонную гонку «Анива спринт»
Завтра, 14 сентября, на Анивском побережье будут соревноваться представители одного из самых сложных видов спорта - триатлона. Соревнования пройдут в личном первенстве и у эстафетных команд, которые делятся на три категории: мужская эстафета, смешанная и категория «150+», в которой суммируется возраст бегущих. Он не должен быть меньше цифры 150.
Как отметили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минспорта, специально для тех, кто решился пробежать «Анива Спринт», будет организован автобус и грузовик под велосипеды. Отъезд в 7:15 с площади Победы в Южно-Сахалинске.
Сразу по прибытию в Аниву, в 8:00, участникам соревнований вручат стартовые пакеты. Парад открытия начнется в 9:40, а уже ровно в десять на дистанцию убегут спортсмены по индивидуальному зачету. Эстафетчики отправятся следом десятью минутами позже.
По итогам «Анива Спринта» каждый получит медали финишера. Триатлонисты в личном зачете разыграют медали в следующих возрастных категориях: 18-29, 30-39, 40-49, 50-64 и 65+.
Дистанция выглядит следующим образом: плавание на 750 метров, велоэтап длиной 20 км и бег на 5 км. В случае непогоды в виде шторма, мероприятие будет проведено в рамках дуатлона по формуле: бег, велоэтап, бег.
Потенциальным участникам "Анивы Спринта" необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно, перейдя по ссылке.
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