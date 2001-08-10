Соревнования по экстремальному велоспорту пройдут на "Горном воздухе"
Соревнования по экстремальному велоспорту в формате "Эндуро" пройдут на "Горном воздухе". Уже в это воскресенье, 15 сентября, райдеров ждет суровое испытание на выносливость – 2,5 - километровый подъем и три спецучастка с общей протяженностью более 4000 метров, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.
В этом году организаторы специально расположили все спецучастки на западном склоне, а это значит, что зрители и болельщики не пропустят ни единого мгновения гонок, и, по доброй традиции, смогут побороться за оригинальные призы в конкурсах.
Условия для участия:
- Комплект защитного снаряжения - полнолицевой шлем, очки закрытого типа, перчатки, наколенники (рекомендуем также иметь налокотники, а еще лучше - защиту торса и шеи);
- Технически исправный горный велосипед (маунтинбайк);
- Опыт катания на маунтинбайке не менее 1 года;
- Возраст от 14 лет (для лиц младше 18 лет требуется письменное согласие и/или присутствие родителей);
- Наличие действующего на дату проведения мероприятия полиса добровольного страхования жизни и здоровья;
Зарегистрироваться можно, перейдя по ссылке. Предварительная регистрация на соревнования закроется 13 сентября в 12:00.
Брифинг для участников состоится на средней площадке СТК в субботу 14 сентября в 16:00.
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