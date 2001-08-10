Победителей этапа Кубка России по армейскому рукопашному бою выявили на Сахалине

Этап Кубка России по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя РФ генерал-лейтенанта В.А. Асапова, завершился в областном центре. Его участниками стали бойцы из Южного и Восточного военных округов. Они определили победителей и призеров в семи весовых категориях, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на министерства спорта Сахалинской области.

По итогам зрелищных боев, в весе до 60 кг первое место занял Асад Кадиров (Восточный военный округ), второе – Зоригто Занданбазаров (ВВО), третье – Амил Алиев (Южный военный округ).

- До армии я занимался кикбоксингом. В рядах вооруженных сил продолжил заниматься спортом и перешел в рукопашный бой. Уже есть некоторые успехи, выигрывал окружные соревнования, – говорит кандидат в мастера спорта по рукопашному бою Амил Алиев.

В категории до 65 кг первенствовал Назар Исмаилов (ВВО). В весе до 70 кг победил Ислам Магомедов (ВВО). Далгат Загидов (ВВО) завоевал золотую награду в весе до 75 кг. В весовой категории до 80 кг не было равных Шамилю Гусейнову из ВВО. В весе до 85 кг сильнейшим стал Иван Беляков (ВВО), а в весе свыше 85 кг на верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Роман Азаров из Южного военного округа.

- Турнир прошел на высоком организационном уровне. Организаторы постарались: были фонари, музыка, болельщики. Все, ярко, красочно. Словом - супер! Я много где дрался, на соревнованиях разного уровня, но этот турнир вдохновил своей организацией. Судьи судили объективно и справедливо. Конкуренция тоже очень достойная. У меня было три боя. В каждом пропускал удары от соперников. Было непросто, – признался победитель в весе до 85 кг Иван Беляков, который был также отмечен специальным призом «За самый быстрый бой».

В командном зачете ТОП-3 сильнейших выглядит следующим образом:

место - Восточный Военный округ (Чита); место - Южный Военный округ; место - Восточный Военный округ (Хабаровск).

Добавим, что победители соревнований завоевали право выступить на всероссийском турнире памяти генерала Василия Маргелова. Он пройдет в декабре этого года в Рязани.