Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2019
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Победителей этапа Кубка России по армейскому рукопашному бою выявили на Сахалине

Победителей этапа Кубка России по армейскому рукопашному бою выявили на Сахалине

Этап Кубка России по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя РФ генерал-лейтенанта В.А. Асапова, завершился в областном центре. Его участниками стали бойцы из Южного и Восточного военных округов. Они определили победителей и призеров в семи весовых категориях, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на министерства спорта Сахалинской области.

По итогам зрелищных боев, в весе до 60 кг первое место занял Асад Кадиров (Восточный военный округ), второе – Зоригто Занданбазаров (ВВО), третье – Амил Алиев (Южный военный округ).

- До армии я занимался кикбоксингом. В рядах вооруженных сил продолжил заниматься спортом и перешел в рукопашный бой. Уже есть некоторые успехи, выигрывал окружные соревнования, – говорит кандидат в мастера спорта по рукопашному бою Амил Алиев.

В категории до 65 кг первенствовал Назар Исмаилов (ВВО). В весе до 70 кг победил Ислам Магомедов (ВВО). Далгат Загидов (ВВО) завоевал золотую награду в весе до 75 кг. В весовой категории до 80 кг не было равных Шамилю Гусейнову из ВВО. В весе до 85 кг сильнейшим стал Иван Беляков (ВВО), а в весе свыше 85 кг на верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Роман Азаров из Южного военного округа.

- Турнир прошел на высоком организационном уровне. Организаторы постарались: были фонари, музыка, болельщики. Все, ярко, красочно. Словом -  супер! Я много где дрался, на соревнованиях разного уровня, но этот турнир вдохновил своей организацией. Судьи судили объективно и справедливо. Конкуренция тоже очень достойная. У меня было три боя. В каждом пропускал удары от соперников. Было непросто, – признался победитель в весе до 85 кг Иван Беляков, который был также отмечен специальным призом «За самый быстрый бой».

В командном зачете ТОП-3 сильнейших выглядит следующим образом:

  1. место - Восточный Военный округ (Чита);
  2. место - Южный Военный округ;
  3. место - Восточный Военный округ (Хабаровск).

Добавим, что победители соревнований завоевали право выступить на всероссийском турнире памяти генерала Василия Маргелова. Он пройдет в декабре этого года в Рязани.

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