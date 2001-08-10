«Сахалин-2004» взял бронзу зонального этапа первенства страны по футболу
Зональный этап первенства России по футболу среди 15-летних юношей профессиональных футбольных клубов и спортивных школ. Всего было сыграно два круговых турнира. В состязаниях принимали участие пять команд: «СКА-Хабаровск», «Луч» (Владивосток), ОГАУ «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск), РССШ (Нерюнгри) и «Океан» (Находка), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Первый круг проходил в начале июля в Хабаровске. Сахалинцы стартовали с поражения от «Луча» (1:2). Гол на счету Артема Иваненко. Затем последовали поражения 0:2 от «СКА-Хабаровск» (0:2) и «Океана» (0:6). В заключительный соревновательный день островные футболисты сумели победить «РССШ» со счетом 4:2. Голы забили Денис Коптелин, Дмитрий Полывян (с пенальти), Дадажон Бозоров, Илья Хмелев.
Положение команд на промежуточном финише:
- «СКА-Хабаровск» - 12 очков;
- «Луч» (Владивосток) – 7 очков;
- «Океан» (Находка) – 4 очка;
- ОГАУ «ФК «Сахалин» - 3 очка;
- «РССШ по футболу» (Нерюнгри) – 3 очка.
Второй круг в Находке футболисты ОГАУ «ФК «Сахалин» начали матчем с «Лучом». На первых минутах соперники забили гол в свои ворота после прострела Андрея Зорина. На исходе первого тайма «Луч» вышел вперед (2:1). Но в концовке игры гол Андрея Зорина принес островитянам ничью – 2:2. Затем сахалинцы переиграли «Океан» из Находки со счетом 3:1. Два гола у победителей забил Андрей Зорин, один – Артем Пак.
После этого последовало поражение от «СКА-Хабаровск» и победа над «РССШ по футболу» (1:0). Гол в этой игре забил Дадажон Бозоров. Набрав во втором круге семь очков, «Сахалин-2004» поднялся на третью строчку турнирной таблицы.
Итоги первенства:
- «СКА-Хабаровск» - 22 очка;
- «Луч» (Владивосток) – 11 очков;
- ОГАУ «ФК «Сахалин» - 10 очка;
- «Океан» (Находка) – 8 очков;
- «РССШ по футболу» (Нерюнгри) – 6 очков.
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