«Кросс нации - 2019» соберёт в Южно-Сахалинске бегунов всех возрастов

Ежегодный «Кросс нации 2019» пройдет в Южно-Сахалинске. В этот раз его маршрут пройдёт по улице Горького - от площади Победы до улицы Больничной и обратно, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Как отмечают в ведомстве, в детском забеге девочки и мальчики 2010 года рождения и младше смогут преодолеть расстояние в один километр. На этой же дистанции свои силы проверит люди с ограниченными возможностями здоровья. Юноши и девушки (2000 г.р. и младше), а также мужчины и женщины (1999 г.р. и старше) проверят свои силы в забегах на 4, 6, 8 и 12 километров. Для любителей физкультуры и спорта подготовили отдельную «Зелёную дистанцию» (4 км, один круг).

Заявиться на участие в «Кроссе нации 2019» можно несколькими способами: на сайте, а также по электронному адресу kn-16@bk.ru.

Нагрудный номер можно получить на стадионе «Спартак» (ул. Горького 7, тел. 24-20-08) с 10:00 до 17:00 (без перерыва на обед) до 20 сентября, при предъявлении медицинского допуска на соревнования. Участники, прошедшие регистрацию, также могут получить номер в день забега.

Мероприятие пройдёт 21 сентября. Старт в 10:00 от площади Победы. В 9:30 состоится торжественная церемония открытия.