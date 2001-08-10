«Сахалинские акулы» провели первые домашние матчи чемпионата МХЛ
Команда «Сахалинские акулы» начала серию домашних игр чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. Первым противником «морских хищников» стал «Капитан» из Ступино Московской области. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.
В первом периоде матча ступинский «Капитан» сразу проявил себя в атаке, и уже на первой минуте Юрий Кожухов под 86-м номером забросил шайбу в ворота «акул». Во втором периоде на 37-й минуте отличился Алексей Жилин (№ 97), оформив гол в ворота островитян.
Второй период прошёл «на сухую», но уже в третьем в упорной борьбе сахалинцу Даниилу Глухарёву (№ 24) удалось изменить счёт, забросив в сетку москвичей первую шайбу (54:45). Далее ещё один гол оформил Руслан Ахметвалиев (№ 16), сравняв счёт – 2:2. Но уже через минуту с лишним нападающий «Капитана» Григорий Понкратов (№ 78) произвёл точное попадание в створки «Сахалинских акул» и тем самым принёс победу своей команде.
В воскресной битве «акулы» взяли реванш, и уже в первой «десятиминутке» Филипп Кнауб (№ 93) вывел команду вперёд, отправив две шайбы в ворота «Капитана». Ответный удар гости смогли дать только в третьем периоде, где голом отметился Амир Гараев (№ 67). Счёт 2:1 в пользу островитян.
Следующие игры пройдут 18 и 19 сентября, где сахалинцы встретятся с командой «Русские витязи» из города Чехов Московской области. Начало в 19:00.
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