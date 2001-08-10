Лучшего теннисиста выявили в Южно-Сахалинске

Открытый турнир по настольному теннису, приуроченный празднованию 137-летия Южно-Сахалинска, прошел в минувшие выходные. За звание сильнейших боролись около 40 спортсменов из Томари, Холмска, Долинска, областного центра и Краснодара, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городского департамента по делам молодежи, спорту и туризму.

Лучшим среди мужской половины стал школьник из Долинска Андрей Кребс. На втором месте расположился Роман Другов (Долинск), на третьем — Александр И (Южно-Сахалинск).

Среди женщин победу праздновала спортсменка из Томари Ксения Ли, одержавшая верх над теннисисткой из Долинска Софией Хван. Третьей среди женщин стала Арина Макарова из Южно-Сахалинска.

Лучшими в парных разрядах у мужчин стали Александр И и Роман Другов, у женщин победу одержала пара Ксении Ли и Марины Качелаевой (Холмск). В смешанных парах золото турнира досталось брату и сестре Андрею и Софии Кребс.

Победители и призеры были отмечены грамотами и медалями организаторов мероприятия департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска.

С подробными результатами турнира можно ознакомиться на сайте региональной федерации настольного тенниса.