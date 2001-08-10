Юные островные футболисты вышли в финал международного фестиваля

Предварительный этап финала международного футбольного фестиваля «Большие звезды светят малым» завершился в Витязево. В нем принимают участие двадцать команд мальчиков 2010 года рождения, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на министерство спорта Сахалинской области.

На этой стадии участники были разделены на четыре подгруппы. Футболисты ОГАУ «ФК «Сахалин» волею жребия играли с «Легионом» из Далматово, СШОР № 1 из Анапы, «Строителем» из Каменск-Шахтинского и «Анжи-2» из Махачкалы.

Результаты игр с участием островитян:

«Сахалин» - «Анжи-2» - 2:1. Два гола на счету Дмитрия Решетова;

«Сахалин» - «Легион» - 6:4. Дмитрий Решетов (2), Александр Джулакян (2), Артем Аюгов и Альберт Оганян (по 1);

«Сахалин» - «Строитель» - 1:0. Гол забил Артем Аюгов;

«Сахалин» - «СШОР № 1» - 1:3. Гол забил Альберт Оганян.

В итоге, набрав 9 очков, островная команда заняла в подгруппе первое место.

Положение команд:

«Сахалин» - 9 очков; «Анжи-2» - 9 очков; «Легион» - 6 очков; «СШОР № 1 – 6 очков; «Строитель» - 0 очков.

Сегодняшний день на турнире будет посвящен развлекательным мероприятиям. Так, в 09:00 стартовала спартакиада для родителей под девизом «Покажи пример сыну и дочке». А в 16:00 состоятся вратариада и большая дзюбиада «Честь имею!».

Завтра, 18 сентября, состоится «Финал четырех». Соперниками островитян в борьбе за награды будут «Балтика» (Калининград), «Анжи» (Махачкала), «Урожай» (Ивановская).