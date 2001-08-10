"Кристалл" зовёт юных сахалинцев на занятия спортом
Дополнительный набор детей на новый спортивный сезон 2019/2020 продолжается в южно-сахалинском "Кристалле". Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу спортивной школы.
Прием документов проходит до 30 сентября. С 16 сентября по 8 октября поступающим необходимо пройти индивидуальный отбор и сдачу контрольных нормативов. Зачисление в группы спортивной подготовки пройдёт в срок до 11.
Набор проводится в группы на бюджетной основе по следующим спортивным направлениям:
· спортивная гимнастика (с 7 лет) — прием документов до 20 сентября;
· бокс (с 10 лет) — прием документов до 30 сентября;
· хоккей с шайбой (2008-2009 г.р.) – прием документов до 30 сентября.
Перечень документов, необходимых для зачисления:
— заявление от родителей на зачисление в группу на бюджетной основе;
— копия свидетельства о рождении или копия паспорта поступающего;
— медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта;
— фотографии поступающего в формате 3х4 в количестве 4 шт.;
— договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (на усмотрение родителей либо законных представителей поступающего).
Документы принимают в отделе спортивной подготовки СШ «Кристалл» по адресу: ул. Горького, 29 (второй этаж) в рабочее время с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, выходной (суббота — воскресенье).
Справки по телефону: 8 (4242) 240-166.
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