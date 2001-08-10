Больше ста спортсменов собрала «Анива Спринт»

Соревнования по дуатлону «Анива Спринт» состоялись на анивском побережье в минувшие выходные. На них съехались спортсмены из разных уголком области, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

- Изначально планировались соревнования по стандартному и всем уже на острове привычному триатлону, однако погода внесла свои коррективы, поэтому от плавания организаторы благоразумно решили отказаться. Поэтому участникам предстояло пройти два беговых этапа и один велосипедный. Пять километров на своих двоих, двадцать на велосипеде и еще два с половиной бегом, - отмечают в ведомстве.

Борьба на дистанции велась за каждый метр, и судьба медалей решилась буквально на финише. Вся «тройка» призеров» уместилась на временном расстоянии в три минуты. Первым стал Александр Яблочников, второе и третье место за триатлонистами из островной столицы – Антоном Бакаем и Кириллом Смирновым. Седьмым импровизированную финишную ленточку пересек Дмитрий Маринкевич из Хабаровска, который пришел в этот вид спорта совсем недавно.

– Я на Сахалине временно, работаю здесь. У себя дома профессионально спортом не занимался, а здесь приобщился к ребятам и понял, что триатлон – моя тема. Очень дружный коллектив, все помогают и поддерживают, – отметил новоявленный спортсмен.

В эстафетных дисциплинах определились следующие победители. Категория «150+» (по сумме возраста участников команды) принесла золото «Аниве 150», составленной из Валерия Басиева, Виктора Копаева и Виктора Касинского. Мужская эстафета также осталась за трио хозяев соревнований, которое опередило ближайших преследователей всего на 21 секунду. Победу команде с красивым названием «Анивский бриз» принесли Петр Иванцив, Виктор Красиков и Александр Пальников. Ну и наконец смешанные составы, где победил «Адреналин». За него бежали Елена Бурикова, Виктор Усов и Илья Бобров.