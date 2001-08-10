Участников сахалинского «Кросса нации» просят заранее получить стартовые номера

Регистрация на участие во всероссийском дне бега в самом разгаре. В настоящий момент на «Кросс нации 2019» заявилось более тысячи островитян и гостей Сахалинской области.

Как рассказали ТИА "Острова" в областном минспорта, в связи с высоким интересом островитян в получении нагрудных номеров, организаторы просят всех, кто желает знать своё время на кроссе, заранее прийти и получить стартовые номера со специальными чипами, фиксирующими результаты забега. Их количество ограничено.

Нагрудный номер можно получить на стадионе «Спартак» (ул. Горького 7, тел. 24-20-08) с 10:00-18:00 (без перерыва на обед) до 20 сентября при предъявлении медицинского допуска на соревнования. В пятницу выдача будет производиться до 19:00.

Напомним, заявиться на участие в «Кроссе нации 2019» можно несколькими способами. Регистрация проходит на сайте https://forms.gle/mSp9ofek8xA2NhxCA. Также заявки (в том числе командные) принимаются по адресу kn-16@bk.ru.

Участники «Кросса нации» смогут проверить свои силы на дистанциях 1, 4, 6, 8 и 12 км. В детском забеге девочки и мальчики 2010 года рождения попробуют преодолеть расстояние в 1 км. Юношам и девушкам (2000 г.р. и младше), а также мужчинам и женщинам (1999 г.р. и старше) предлагаются пробежать 4, 6, 8 и 12 км. Люди с ограниченными возможностями здоровья выявят сильнейшего на дистанции 1 км.

Участников праздника ждут конкурсы с призами и подарками, а также армейская каша.