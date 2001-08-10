Островитян зовут поучаствовать во флешмобе утренней гимнастики

Физкультурно-оздоровительный флешмоб запустили специалисты сахалинского «Горного воздуха» и провели на территории входной группы комплекса первую тренировку. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу комплекса.

- Мы призываем островитян не оставаться в стороне и присоединяться к эстафете с девизом «Заряди Сахалин вместе с нами!». Выкладывай видео с утренней гимнастикой в соцсетях с хэштэгами #тренируюсьсгорнымвоздухом и #зарядисахалинвместеснами и стань участником эстафеты!, - говорят организаторы.

Отметим, областные власти уделяют большое внимание здоровью островитян. Так, с этого года сахалинцы могут бесплатно посещать занятия по общей физической подготовке, йоге, маунтинбайку. Массовые утренние зарядки на свежем воздухе охватили более 1000 жителей региона. Появляются новые направления для занятий. Уже на этих выходных пройдут первые бесплатные тренировки по савату.

Занятия утренней гимнастикой на предприятиях области станут отличным дополнением к комплексу. Присоединяйся к команде здорового образа жизни.