Сахалинские мас-рестлеры успешно выступили на состязаниях в Кыргызстане
Фестиваль стран СНГ по мас-растлингу состоялся в городе Чолпон-Ата Республики Кыргызстан. В его рамках прошел ряд спортивных состязаний, в которых приняли участие сахалинские спортсмены.
Как ТИА "Острова" рассказали в областном минспорта, островитянин Евгений Борозна занял второе место в категории до 100 кг, а Анастасия Плотникова взяла золото (до 55 кг). Она стала единственным спортсменом из всей сборной команды, кто принёс медаль высшей пробы.
По инициативе руководства комитета национальных неолимпийских видов спорта России, сборная страны выступила на 19 международных Иссык-Кульских спортивных играх (открытый Чемпионат Азии). Состязания шли параллельно с соревнованиями по перетягиванию каната среди мужчин. В этой дисциплине на фестивале российская сборная заняла второе место. В ее составе был и сахалинец Евгений Борозна. Анастасия Плотникова поучаствовала в гиревом турнире, где одержала уверенную победу.
На обратном пути наши спортсмены продемонстрировали силу на пятом всероссийском турнире по национальным неолимпийским видам спорта в Уфе. До полуфинала в столице Башкирии дошёл новичок в мас-рестлинге тымовчанин Игорь Кислицин. До медалей добраться ему не удалось, он занял обидное 4 место.
В весовой категории до 80 кг поронаец Николай Бабич также стал четвертым.
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