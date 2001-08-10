Тихоокеанское
информационное агентство
20 Сентября 2019
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Этап спартакиады допризывной казачьей молодежи завершился на Сахалине

Торжественное закрытие регионального этапа спартакиады допризывной казачьей молодежи прошло на стадионе «Спартак» областного центра. Всего в состязаниях приняли участие 45 школьников. Это юные казаки из Невельского, Корсаковского, Поронайского районов и Южно-Сахалинска, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Соревнования регионального этапа всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодёжи проходили в Южно-Сахалинске с 10 сентября.  Одним из самых сложных испытаний для ребят стало перетягивание канатов. Также школьники посоревновались в огневой и строевой подготовке, владении оружием и верховой езде. Лучшей командой были признаны южно-сахалинские «Орлы».

– В нашей команде шестнадцать человек. Для участия в соревнованиях отобрали десятку лучших. У нас были сильные соперники, но мы выложились на все 100, – отметил командир «Орлов» Эдуард Антипов.

На церемонию закрытия команды подготовили красочные показательные номера. На стадионе звучали песни про грозный Терек и храбрых атаманов. Завершилась торжественная часть церемонии гимном России и дружными криками «Любо!».

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