Этап спартакиады допризывной казачьей молодежи завершился на Сахалине
Торжественное закрытие регионального этапа спартакиады допризывной казачьей молодежи прошло на стадионе «Спартак» областного центра. Всего в состязаниях приняли участие 45 школьников. Это юные казаки из Невельского, Корсаковского, Поронайского районов и Южно-Сахалинска, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Соревнования регионального этапа всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодёжи проходили в Южно-Сахалинске с 10 сентября. Одним из самых сложных испытаний для ребят стало перетягивание канатов. Также школьники посоревновались в огневой и строевой подготовке, владении оружием и верховой езде. Лучшей командой были признаны южно-сахалинские «Орлы».
– В нашей команде шестнадцать человек. Для участия в соревнованиях отобрали десятку лучших. У нас были сильные соперники, но мы выложились на все 100, – отметил командир «Орлов» Эдуард Антипов.
На церемонию закрытия команды подготовили красочные показательные номера. На стадионе звучали песни про грозный Терек и храбрых атаманов. Завершилась торжественная часть церемонии гимном России и дружными криками «Любо!».
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