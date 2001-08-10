«Кросс нации» состоится в Южно-Сахалинске уже в эту субботу

В Южно-Сахалинске прошла пресс-конференция перед «Кроссом нации», который пройдет в субботу в 85 субъектах РФ. Организаторы рассказали о плане мероприятия и о новвоведениях. В этой году в забеге примут участие более пятисот тысяч любителей бега по всей стране. Для Сахалинской области этот забег юбилейный - десятый, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Сахалинской области.

Старт «Кроссу наций» будет дан уже в эту субботу в 10:00. Парад открытия в 9:30.

– Мы впервые включили в забег группу дошкольников и определили для них дистанцию 500 метров. Это совершенно новое для нас направление, – отметила директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина.

Традиционно во всех возрастных категориях на старт выйдут и люди с ограниченными возможностями. На настоящий момент зарегистрировались на забег более 1800 человек. Ожидается, что за оставшиеся до «Кросса наций» дни — это число возрастет до трех тысяч.

– Уже неделю работает заявочная кампания. По девять часов в день мандатная комиссия обрабатывает заявки. Принимаем их только с медицинским допуском к занятиям спортом, который терапевт может выдать в любой поликлинике по результатам ЭКГ, – разъяснил требования к участникам главный секретарь соревнований Антон Воротыляк.

Отдельным пунктом стоит ограничение движения транспорта. Маршрут пройдёт по улице Горького - от площади Победы до перекрёстка улицы Больничной и обратно. В связи с этим с 7:30 до 14:00 часов проезжая часть на этом участке будет ограничена для проезда. Площадь будет перекрыта, проезд разрешён только на повороте с проспекта Победы на улицы Горького в сторону площади Славы и в обратном направлении.

Участники «Кросса нации» смогут проверить свои силы на дистанциях 1, 4, 6, 8 и 12 км. В детском забеге девочки и мальчики 2010 года рождения попробуют преодолеть расстояние в 1 км. Юношам и девушкам (2000 г.р. и младше), а также мужчинам и женщинам (1999 г.р. и старше) предлагаются пробежать 4, 6, 8 и 12 км. Люди с ограниченными возможностями здоровья выявят сильнейшего на дистанции 1 км.

У Компании «Мегафон» будет специальная «зеленая дистанция» и уже с девяти часов они начнут выдавать стартовые пакеты участникам. Планируется множество игровых зон для детей, которыми занимаются «Мегаспорт» и арт-пространство «Море».

– В этом году вся культурная программа ориентирована на семейные ценности. Мастер-классы, развлечения и много всего интересного ждет дошкольников после того, как они пробегут свою дистанцию, – отметила Юлия Сухарева.

В завершение пресс-конференции организаторы посоветовали жителям Южно-Сахалинска внимательно изучить маршрут забега и не оставлять машины по пути его следования, что особенно касается улицы Горького и близлежащих окрестностей.