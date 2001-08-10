Сахалинка Марина Черноусова выиграла золото по лыжероллерам в Сочи

Спортсменка с Сахалина Марина Черноусова выиграла золото в финале Кубка России по лыжероллерам в Сочи.

Недавно она взяла серебро и бронзу в итальянском Трентино на финале Кубка мира по лыжероллерам, а теперь приступила к покорению российских высот. Марина уверенно взяла золото уже в первый день соревнований в гонке на 7 км классическим стилем, где лыжницы забирались на гору Ахун, обогнав спортсменку из Республики Татарстан Светлану Кузнецову.

За призовые места в общем зачете Кубка ведут борьбу более 150 спортсменов из разных регионов страны. Впереди несколько дней соревнований: 19 сентября пройдет свободное преследование, а в выходные лыжники пробегут спринт и масс-старт на 11 километров. Победители войдут в состав сборной команды страны и в следующем году примут участие в международных турнирах.

Соревнования продлятся до 22 сентября, передает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Сахалинской области.