Сахалинка Марина Черноусова выиграла золото по лыжероллерам в Сочи
Спортсменка с Сахалина Марина Черноусова выиграла золото в финале Кубка России по лыжероллерам в Сочи.
Недавно она взяла серебро и бронзу в итальянском Трентино на финале Кубка мира по лыжероллерам, а теперь приступила к покорению российских высот. Марина уверенно взяла золото уже в первый день соревнований в гонке на 7 км классическим стилем, где лыжницы забирались на гору Ахун, обогнав спортсменку из Республики Татарстан Светлану Кузнецову.
За призовые места в общем зачете Кубка ведут борьбу более 150 спортсменов из разных регионов страны. Впереди несколько дней соревнований: 19 сентября пройдет свободное преследование, а в выходные лыжники пробегут спринт и масс-старт на 11 километров. Победители войдут в состав сборной команды страны и в следующем году примут участие в международных турнирах.
Соревнования продлятся до 22 сентября, передает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Сахалинской области.
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