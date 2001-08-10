Тихоокеанское
информационное агентство
20 Сентября 2019
Сегодня 17:22
64,22|70,94|64,62
Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
14:00, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка Марина Черноусова выиграла золото по лыжероллерам в Сочи

Сахалинка Марина Черноусова выиграла золото по лыжероллерам в Сочи

Спортсменка с Сахалина Марина Черноусова выиграла золото в финале Кубка России по лыжероллерам в Сочи.

Недавно она взяла серебро и бронзу в итальянском Трентино на финале Кубка мира по лыжероллерам, а теперь приступила к покорению российских высот. Марина уверенно взяла золото уже в первый день соревнований в гонке на 7 км классическим стилем, где лыжницы забирались на гору Ахун, обогнав спортсменку из Республики Татарстан Светлану Кузнецову. 

За призовые места в общем зачете Кубка ведут борьбу более 150 спортсменов из разных регионов страны. Впереди несколько дней соревнований: 19 сентября пройдет свободное преследование, а в выходные лыжники пробегут спринт и масс-старт на 11 километров. Победители войдут в состав сборной команды страны и в следующем году примут участие в международных турнирах. 

Соревнования продлятся до 22 сентября, передает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?