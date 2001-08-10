«Горный Воздух» приглашает любителей спорта на марафон отжиманий

Марафон отжиманий состоится «Горном Воздухе» 22 сентября. Соревнования начнутся в 10:30. До средней площадки можно будет бесплатно подняться на канатной дороге с 10:00 до 10:20. Гостей ждёт зарядка с Андреем Мирошниковыми и Владиславом Глуховым, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Сахалиснкой области.

Кроме того, хип-хоп импровизацией зрителей порадует ансамбль «Русский Терем». Сахалинцев буду угощать вкусным пловом и чаем. Гостей марафона ждут приятные сюрпризы, фотомагнит, подарки от организаторов и партнёров марафона.

Подробная информация по телефону: 89146424733 (Андрей Мирошников).