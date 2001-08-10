Команда мэрии Южно-Сахалинска завоевала Кубок Содружества по бильярду

Кубок Содружества — это ежегодный турнир, приуроченный ко Дню работников нефтегазовой промышленности. В нем принимают участие руководители предприятий нефтегазовой отрасли, работающих в Южно-Сахалинске, их партнеры и представители органов государственной власти, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

С инициативой организовать турнир в 2017 году выступило ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск». Это предприятие и стало организатором первого турнира, победителям которого вручается переходящий кубок.

Как рассказал главный судья соревнований Алексей Шапиев, если в первом турнире приняли участие 7 команд, то уже в этом году их количество достигло 12. К соревнованиям присоединились: управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Сахалинской области, филиал ООО «РН-Шельф-Арктика» в г. Южно-Сахалинске, АО «Сахалинская ГРЭС-2» и Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

Второй год подряд в турнире принимает участие команда администрации областного центра. В этом году в нее вошли мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, вице-мэр Александр Гринберг и депутат Городской Думы Николай Артеменко. Перед жеребьевкой Сергей Надсадин поблагодарил организаторов за приглашение участвовать в турнире, отметив, что эти соревнования становятся хорошей традицией.

В финальном туре серьезная борьба развернулась между командой администрации города и победителями прошлогоднего турнира ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск». В итоге переходящий кубок в упорной борьбе достался команде администрации областного центра. На третьем месте новички соревнований - АО «Сахалинская ГРЭС-2».