Больше 250 курильчан собрал всероссийский день бега

К всероссийскому дню бега присоединился и Южно-Курильский район. В субботу, 21 сентября, на старт вышли более 250 жителей Кунашира, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу районной мэрии.

Участие в спортивном празднике приняли и дети, и взрослые. Для них были подготовлены разные дистанции: самые маленькие бежали 500 метров, ребята постарше — 1000 метров. Женщины и старшеклассники преодолели 2 километра, ну а мужчины вышли на трехкилометровый рубеж.

Начало забега предваряли разминка и выступления местных коллективов. Спортсменов на подвиги настраивали спортивная федерация чир спорта и танцевальный коллектив "Румба" под руководством Олеси Кан и Кристины Черствой соответственно.

Ожидающих старта курильчан поприветствовала вице-мэр муниципального образования Наталия Савочкина.

"В этом году "Кросс нации" на территории Сахалинской области отмечает свой десятилетний юбилей. С каждым годом мероприятие расширяет свои масштабы. Сегодня участвовать в кроссе могут все желающие различных возрастов. Желаю всем легкого бега, крепкого здоровья и хорошего настроения. В путь", — сказала она.

В этом году участие в забеге приняли не только южнокурильчане, но и приезжие спортсмены. Одним из тех, кто вышел на дистанцию, стал житель Красноярска Константин. Он приехал на остров насладиться природой, а узнав о проведении "Кросса нации", не упустил возможность проверить свои силы.

"Удивительный остров, побывал уже практически везде. Сколько путешествую — такую красоту не встречал еще нигде. И жизнь в Южно-Курильске насыщенная. Насколько я понял, регулярные мероприятия, и культурные, и спортивные. Сегодня "Кросс нации", который проводится по всей стране, — и Курилы не отстают. Постараюсь достойно пройти три километра", — поделился путешественник.

В забеге "Кросс нации — 2019", прошедшем в субботу, 21 сентября, в Малокурильском, приняли участие жители разного возраста двух шикотанских сел, малокурильской и крабозаводской средних школ, а также военнослужащие отряда пограничных сторожевых кораблей, всего 130 человек.

Всем победителям в различных номинациях были вручены грамоты, дипломы министерства физкультуры и спорта правительства РФ, грамоты от администрации спортивно-оздоровительного комплекса "Шикотан-Арена".