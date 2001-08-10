Тихоокеанское
информационное агентство
24 Сентября 2019
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09:45, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Островитяне завоевали пять медалей на первенстве по греко-римской борьбе в Хабаровске

Островитяне завоевали пять медалей на первенстве по греко-римской борьбе в Хабаровске

Открытое первенство города по греко-римской борьбе «Золотая осень» состоялось в Хабаровске. Его участниками стали свыше 100 «греко-римлян» из Сахалинской области, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев. Они выявили сильнейших в двух возрастных группах (до 13 и до 15 лет), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Островной регион на этих стартах представляли воспитанники анивской ДЮСШ. Им удалось завоевать пять медалей - две золотые и три бронзовые.

- Победителями турнира стали Илья Богатырев (до 44 кг) и Юрий Хндрзцян (до 57 кг). На третью ступень пьедестала почета поднялись Дмитрий Суходольский (до 38 кг), Максим Прынзин (до 41 кг) и Матвей Диордиев (до 52 кг), - рассказал тренер борцов Олег Накагава.

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