Десять тысяч сахалинцев и курильчан поучаствовали в юбилейном "Кроссе нации"
Всероссийский день бега отметили во всех районах островной области 21 сентября. Самый массовый «Кросс нации» состоялся в Южно-Сахалинске – субботним утром на площади Победы на старт вышли почти три тысячи человек, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Перед забегом участники минутой молчания почтили память Татьяны Быковой – одной из родоначальниц островного «Кросса нации», которая недавно ушла из жизни.
В этом году впервые состоялись забеги для дошколят. У каждого маленького атлета на груди был первый номер – знак того, что все вышедшие на дистанцию 500 метров уже одержали победу.
К массовому забегу присоединились и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Они прошли дистанцию на колясках, а на финише зрители встретили их громкими аплодисментами.
– На «Кросс нации» меня позвал тренер, и я не мог не прийти. Спорт для меня – хобби, я постоянно тренируюсь. Это отличный способ поддерживать свое здоровье, – поделился Владислав Данилевский.
Испытали свои силы в «Кроссе нации» также ветераны спорта. Николаю У – 66 лет, коренной сахалинец своей жизни без движения не представляет.
– Прежде всего, спорт дает здоровье. Я и на лыжах катаюсь, и на тренажерах занимаюсь. Благо, проект «Сахалинское долголетие» предоставляет все условия. Ну и, конечно, каждый год выхожу на старт «Кросса нации», – рассказал о своем секрете молодости Николай У.
В юбилейном забеге на дистанции 1 километр среди мальчиков и девочек лидировали Софья Ульяницкая и Даниил Калашников. Среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья на этом же отрезке победили Елена Сибилева и Алина Барашева, а также Андрей Семикрас и Денис Дорофеев.
В беге на 4 километра среди участников в возрасте до 20 лет пальма первенства у Романа Трубецкого, Валентины Перелыгиной, Никиты Бородина и Марии Муратовой. На 6-километровой дистанции победительницей стала Анастасия Киреева. Медаль высшей пробы в забеге на 8 километров завоевали Кирилл Кичигин и Елена Железняк.
Главную дистанцию «Кросса нации-2019» – забег на 12 километров – выиграл Олег Сергеев. В копилке спортсмена уже есть медали первенства России по легкой атлетике.
– Бег сегодня удался, не было установки сразу со старта идти, что называется, во все ноги. Это позволило по ходу дистанции наверстать упущенное и выиграть, – поделился тактическими нюансами чемпион.
Отдельную «Зелёную дистанцию» протяженностью 4 километра для любителей физкультуры и спорта приготовил цифровой партнер мероприятия – компания «МегаФон». Участники этого забега получили специальные призы и подарки.
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