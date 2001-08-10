Сахалинские «вольники» привезли семь медалей с Благовещенска

Около 180 спортсменов приняли участие в открытом первенстве Благовещенска по вольной борьбе. В минувшие выходные на ковер вышли юноши 2005-2006 г.р. из шести регионов ДФО. Среди них были и сахалинцы, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.

- Наши борцы в условиях сильной конкуренции сумели завоевать семь медалей различного достоинства, - рассказывает старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

Первое место занял Рустам Мустафаев, боровшийся в весовой категории до 68 кг. Серебряные призеры – Руслан Маклаков (до 38 кг), Максим Евдокимов (до 41 кг), Даниил Пискун (до 75 кг), Владимир Смирнов (до 85 кг), Махмасаид Азизов (до 48 кг). С бронзовой наградой вернулся домой Заур Зулфугаров (до 44 кг).

- Заур Зулфугаров тренируется в Корсакова, а все остальные борцы – из Южно-Сахалинска, - пояснил Ваулин.