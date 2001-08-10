Юных боксёров ждут в южно-сахалинском

В спортивной школе «Кристалл» продолжается дополнительный набор детей на отделение бокса. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Здесь ждут мальчишек и девчонок от 10 лет. Занятия проходят на бюджетной основе под руководством квалифицированных тренеров: Самвела Абрамяна, Гизидибира Газиявдибирова, Александра Якушева и Николая Слищука.

Воспитанники отделения бокса «Кристалла» являются победителями и призерами первенств Сахалинской области, всероссийских и международных турниров по боксу. Кроме того, среди юных боксеров «Кристалла» есть несколько кандидатов в мастера спорта.

Занятия боксом, говорят в «Кристалле», идеально подойдут для развития выносливости, ловкости и личной дисциплины. Под руководством опытных тренеров ребята улучшат свои физические и моральные качества, укрепят здоровье, и научатся побеждать. Помимо основной работы в спортивных залах, в парах и с тренером, проходят игровые тренировки, занятия на свежем воздухе и тренировочные сборы.

Прием документов проходит в отделе спортивной подготовки «Кристалла». Следующим шагом для поступающих станет сдача контрольных нормативов.

Перечень документов, необходимых для зачисления:

— заявление от родителей на зачисление в группу на бюджетной основе;

— копия свидетельства о рождении;

— медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. На медицинской справке должны быть проставлены печать врача, печать лечебно-профилактического учреждения, угловой штамп (если справка оформлена не на бланке лечебно-профилактического учреждения), указаны дата выдачи справки, срок ее действия, дата прохождения электрокардиографического исследования и его результат);

— фотографии поступающего в формате 3х4 в количестве 4 шт.;

— договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (на усмотрение родителей либо законных представителей поступающего).

Документы принимают в отделе спортивной подготовки СШ «Кристалл» по адресу: ул. Горького, 29 (второй этаж) в рабочее время с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, выходной (суббота — воскресенье).

Более подробная информация по телефону: 8 (4242) 240-166.