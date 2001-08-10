Гонки на лыжероллерах прошли в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске завершилось первенство области по лыжероллерам среди лыжников-гонщиков. Заключительным видом программы стала гонка классическим стилем. Ее участниками были спортсмены из Анивы, Долинска, Макарова, Охи, Смирных, Холмска и Южно-Сахалинска. Они пробежали дистанции от 3 до 15 км в зависимости от возраста, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

У юношей 2006-2007 г.р. лучшее время на дистанции 5 км показал Максим Сюрков из Южно-Сахалинска. Он промчался ее за 16.19,2 секунды. Девушки этого возраста бежали 3 км. Поздравления с победой принимала охинка Наталья Шевченко (08.24,2 секунды).

Данил Нечипоренко из Охи победил на дистанции 10 км среди юношей 2004-2005 г.р. Время победителя – 26.52,0 секунды. Его землячка Юлия Завьялова первенствовала среди девушек на дистанции 5 км (15.54,3 секунды).

Еще один охинец – Степан Хомик – занял первое место среди юношей 2002-2003 г.р. 15 км он пробежал за 39.23,6 секунды. Эльвира Канаева (Оха) показала лучшее время дня на дистанции 10 км в этой же возрастной группе девушек (29.32,6 секунды).

Мужской забег на 15 км выиграл Андрей Гринштейн из Южно-Сахалинска (41.04,5 секунды). А в забеге женщин на 10 км золотую награду завоевала Марина Муратова из островной столицы (30.54,0).