Юных победителей шахматного турнира выявили в Южно-Сахалинске

Игры городского турнира по шахматам завершились в минувшие выходные в Южно-Сахалинске. В соревнованиях приняли участие 45 юношей и девушек от 6 до 19 лет, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу департмента по делам молодежи, спорту и туризму.

Ребята состязались по швейцарской и круговой системе, где каждому участнику на всю партию было отведено 90 минут с возможностью обдумать свой ход в течении 30 секунд.

Лучший результат среди девочек до 9 лет показала Дана Башева, до 11 лет — Таисия Дворцова, до 15 лет — Регина Любарская. Среди мальчиков победу праздновали: Максим Костерин (до 9 лет), Тимофей Масюков (до 11 лет), Михаил Бамбизо (до 13 лет), Артем Хуснулгатин (до 15 лет), Георгий Егоров (до 17 лет), Андрей Лягин (до 19 лет).

В категории «девочки до 13 лет» приняла участие лишь одна спортсменка - Вероника Осташко, в связи с этим ей пришлось сесть за доску, играя против юношей. Несмотря на сложные условия, Вероника одержала 4 победы из 7 партий.

- Одну партию я закончила в «ничью», а две других проиграла из-за того, что проглядела пару моментов, - рассказала ученица Гимназии №3 Вероника Осташко. - Раньше я занималась еще гимнастикой, но времени не хватало и пришлось выбрать что-то одно. Шахматы очень люблю и все свое свободное время часто провожу за любимой игрой.

Победители и призеры турнира были отмечены медалями и грамотами.