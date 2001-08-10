Тихоокеанское
информационное агентство
25 Сентября 2019
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Первенство по баскетболу завершилось в Южно-Сахалинске

Первенство по баскетболу завершилось в Южно-Сахалинске

Первенство города по баскетболу среди юношей и девушек 5-7 классов завершилось в Южно-Сахалинске. В соревнованиях приняло участие более 100 учащихся из четырнадцати общеобразовательных учреждений, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на департамент по делам молодежи, спорту и туризму.

Среди парней бронзовыми призерами стали игроки СОШ №22, серебро завоевали представители гимназии №2, золото по праву сильнейших взяли ученики Восточной гимназии. У девушек традиционную победу праздновали спортсменки СОШ №22, второе место заняла команда СОШ №6, замыкают тройку призеров представительницы СОШ №8.

Звания "Лучший игрок" за достижения в проводимых играх были удостоены Илья Комиссаров Илья (гимназия №2) и Даниил Ким (Восточная гимназия). У девочек лучшими стали Дарья Волохова (СОШ №8) и Софья Крючкова (СОШ №6).

Победители и призеры были отмечены кубками, грамотами и медалями.

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