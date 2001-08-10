Южносахалинцев бесплатно будут обучать савату
Сахалинский «Горный воздух» расширил охват своих тренировок. Теперь по субботам на его средней площадке обучают савату, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Первую ознакомительную тренировку провел непосредственно призер мирового первенства по этому виду спорта Алексей Логинов совместно с тренером Шамилем Шамсудиновым. Он оценил первый опыт положительно.
– На занятии собралось десять человек, в целом интерес к нашему виду спорта есть. Тренировка прошла с выполнением элементов савата под ритмичную музыку. Такая система совмещает фитнес и оздоровление. Все, кто пришел, остались довольны занятием, – отметил наставник.
Сават это французское боевое искусство, в котором используются в равной мере и руки, и ноги, комбинируя элементы западного бокса и удары ногами. Ну а сават-форма является оздоровительным направлением данного вида единоборств. Присутствующие на первой тренировке получили полезную кардионагрузку, прочувствовали работу всех групп мышц, проработали гибкость и узнали для себя много нового.
Следующая тренировка по савату пройдет 28 сентября в 15:00 на СТК «Горный воздух», подъем по канатной дороге будет бесплатным с 14:30 до 14:50. Также можно посетить и регулярные занятия по другим видам спорта. На29 сентября состоятся занятия по общефизической подготовке и маунтинбайку. Они начнутся в 10:30 и 12:00, соответственно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
15:00 19 Сентября Пять районов Сахалина пополнились мобильными стоматологиями
18:00 18 Сентября Островным родителям заплатят за то, что их дети ходят в частные детские сады
- 13:00 18 Сентября Трепанга на три миллиона рублей выловили браконьеры на Сахалине
- 11:20 19 Сентября Островитян зовут поучаствовать во флешмобе утренней гимнастики
09:30 26 Августа Молодежный конкурс моноспектаклей пройдет на Сахалине
20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
21:50 23 Сентября Экстремал Игорь Балла: Чтобы найти свое место, нужно постоянно развиваться
18:13 19 Сентября Фермер Артем Одинцов: Мы хотим обеспечивать сахалинцев клубникой круглый год
16:40 16 Сентября Чемпион Дальнего Востока по карате киокусинкай Никита Шимко: Всё своё время отдаю детям
17:23 13 Сентября Директор предприятия по производству протезов Мария Больба: Приятно «ставить людей на ноги»
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?