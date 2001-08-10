Южносахалинцев бесплатно будут обучать савату

Сахалинский «Горный воздух» расширил охват своих тренировок. Теперь по субботам на его средней площадке обучают савату, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Первую ознакомительную тренировку провел непосредственно призер мирового первенства по этому виду спорта Алексей Логинов совместно с тренером Шамилем Шамсудиновым. Он оценил первый опыт положительно.

– На занятии собралось десять человек, в целом интерес к нашему виду спорта есть. Тренировка прошла с выполнением элементов савата под ритмичную музыку. Такая система совмещает фитнес и оздоровление. Все, кто пришел, остались довольны занятием, – отметил наставник.

Сават это французское боевое искусство, в котором используются в равной мере и руки, и ноги, комбинируя элементы западного бокса и удары ногами. Ну а сават-форма является оздоровительным направлением данного вида единоборств. Присутствующие на первой тренировке получили полезную кардионагрузку, прочувствовали работу всех групп мышц, проработали гибкость и узнали для себя много нового.

Следующая тренировка по савату пройдет 28 сентября в 15:00 на СТК «Горный воздух», подъем по канатной дороге будет бесплатным с 14:30 до 14:50. Также можно посетить и регулярные занятия по другим видам спорта. На29 сентября состоятся занятия по общефизической подготовке и маунтинбайку. Они начнутся в 10:30 и 12:00, соответственно.