Две бронзы взяли сахалинцы на экстрим-фестивале во Владивостоке

Экстрим-фестиваль «Мосты» - главное событие в мире уличного спорта на Дальнем Востоке. Уже в четвертый раз «Мосты» проходят на набережной Спортивной Гавани Владивостока, где находится главный скейтпарк края. В минувшие выходные фестиваль собрал более 80 участников из Приморского и Хабаровского краёв, Камчатки и Сахалинской области - Южно-Сахалинска и Корсакова в частности, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Наш остров вновь представила команда Extreme Sakhalin – двадцать участников от 5 до 25 лет выступали во всех соревновательных категориях. Основной состав – участники проекта «Школа уличного спорта», включая учеников и тренеров-волонтеров. Самые младшие участники сахалинской команды стали главным открытием фестиваля. Пятилетний Евгений Чан открыл квалификационные заезды в общей категории «Трюковый самокат», а шестилетние ученики первой на Дальнем Востоке детской секции BMX уже во второй раз раскатали площадку «Мостов» в категории «BMX юниоры». В этот раз настолько уверенно и стильно, что по решению организаторов второй день фестиваля открылся именно с финала новой категории «BMX kids» для детей до 7 лет. Здесь безоговорочно победил очень перспективный сахалинец Макар Аксютин, а второе место разделили наш Игнат Липявка и приморский семилетний экстремал Демид Тиунов.

- Развитие именно детского направления в экстремальном уличном спорте для нас сегодня приоритет. И скейтбординг, и BMX – олимпийские виды спорта, и очень приятно быть одними и первых и немногих в России (а на Дальнем Востоке это единственная секция BMX) в этом движении. Тем более, что именно у младших ребят - с учетом темпов развития их уровня катания - есть в запасе 2-3 года, ведь в Южно-Сахалинске есть два скейтпарка с фигурами начального уровня, - рассказал руководитель проекта «Школы уличного спорта» и команды Extreme Sakhalin Иван Бутаков. - Для старших же каждый выезд на «Мосты» все сложнее – им не легко состязаться с приморскими ребятами, у которых есть возможность раскатываться на более сложных фигурах. Тем не менее, программу-минимум по наградам островитяне перевыполнили, плюс ребята познакомились с гостями фестиваля – пермским прорайдером Романом Гилимзяновым и легендой в MTB Павлом Алехиным. И, конечно, сахалинцы накатали новые трюки в компании таких же увлеченных со всего Дальнего Востока.

- Если бы не мой выезд на раскатку в Краснодар летом, то и в этот раз не был бы в призах. Я пару недель раскатывался в главном скейтпарке страны, где тренируются лучшие спортсмены России, это и помогло мне занять третье место в самой престижной категории – BMX Pro, - рассказал Егор Антошин, один из немногих сахалинских ребят, которые увлечены олимпийской дисциплиной BMX Freestyle Park. К его бронзовой медали и кубку в копилку Сахалина добавилась аналогичная награда в категории «Скейтбординг» от Владимира Белякова.

Организатор фестиваля, руководитель команды Advance team Денис Горбунов отметил работу команды Extreme Sakhalin.

- За всю историю экстрим-фестиваля «Мосты» сахалинская сборная всегда самая многочисленная из гостей. Это дорогого стоит. Конечно, вашим ребятам вдвойне сложнее конкурировать – они только здесь прикатываются к нашему скейтпарку накануне соревнований, - подчеркнул он. - Это большое направление для всей нашей команды на Дальнем Востоке, мы продвигаем во Владивостоке проект парка олимпийского уровня и для Сахалина это тоже актуально – такой же комплекс фигур в Южно-Сахалинске позволил бы выйти островитянам в лидеры наравне с приморскими спортсменами. Пришла пора дорастать до российских контестов уже объединенной дальневосточной командой.

Как еще отмечают организаторы, смелая заявка сахалинских велосипедистов-дошкольников на байках BMX уже стала поводом для включения отдельной детской категории BMX kids в постоянную программу фестиваля. Тем более, что уже 12 октября на Сахалине пройдет закрытие детского велосипедного и беговелосезона, на соревнования, в программе которых будет и детский BMX-контест, уже заявляются приморские дети.