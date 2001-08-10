«Кристалл» зовёт южносахалинцев покататься на коньках

Ледовая арена в спортивной школе «Кристалл» после летнего перерыва вновь готова к услугам посетителей. Так, в предстоящее воскресенье, 29 сентября, здесь все желающих ждут на массовые катания на коньках, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Сеансы пройдут: с 16:15 до 17:00, с 17:15 до 18:00, с 18:15 до 19:00, с 19:15 до 20:00. Между сеансами будут сделаны перерывы для работы ледозаливочной машины.

Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и световое сопровождение. Также к услугам посетителей прокат коньков.

В администрации "Кристалла" напоминают, что лица в состоянии алкогольного опьянения на ледовую арену не допускаются.

Справки по телефону: 8 (4242) 240-160.