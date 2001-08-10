Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2019
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16:30, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Мотосезон закроют в Южно-Сахалинске в эту субботу

Островные любители двухколесного транспорта в последний раз в этом году выгонят из гаражей свои мотоциклы. Точкой старта выбрана парковка у комплекса "Генерал" на корсаковской трассе. Именно туда 28 сентября может подъехать любой желающий на своем "железном коне", чтобы поучаствовать в масштабном закрытии мотосезона, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

На сбор отведено полчаса, отмечают в ведомстве. После этого колонна отправится в сторону "Горного воздуха". Конечной точкой ее движения станет средняя площадка комплекса. В 15:00 на ней стартует развлекательная программа, посвященная закрытию мотосезона. Здесь состоится большой концерт с участием сахалинских музыкальных коллективов, а также конкурсы с призами.

Отметим, для гостей праздника будет осуществляться бесплатный подъём по канатной дороге с 14:00 до 18:00.

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