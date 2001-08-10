Жителей областного центра зовут на спортивные мероприятия

Сегодня, 27 сентября, в 15:00 в зале бокса южно-сахалинской спортивной школы «Кристалл» (Горького, 29) состоится торжественное открытие городского чемпионата и первенства по боксу. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на департамент по делам молодежи, спорту и туризму.

Традиционно соревнования будут иметь открытый характер и примут спортсменов старше 12 лет из Южно-Сахалинска, Долинска, Корсакова и Невельска. Финальные бои за чемпионский титул и награждение спортсменов пройдут 28 сентября.

Любителей гибкости и грации приглашают 28 и 29 сентября в учебно-тренировочный центр «Восток» (пр. Мира, 501) на первенство Южно-Сахалинска по художественной гимнастике, в котором примут участие около 200 юных спортсменок отделений гимнастики из корсаковской ДЮСШ, южно-сахалинских СШ по плаванию и ДДюТ, а также ОГАУ «ФК «Сахалин». Старт соревнованиям будет дан с 10:00, церемония открытия запланирована 28 сентября в 13:00.

Также всех желающих поболеть за свои команды и насладиться футбольными баталиями приглашают 28 и 29 сентября на стадионы СОШ №3 и СОШ №8, где пройдут очередные игры по мини-футболу в зачет Спартакиады трудовых коллективов Южно-Сахалинска. Начало матчей на стадионе СОШ №3 в 9:30, на футбольном поле СОШ №8 в 11:00.