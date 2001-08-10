Сахалинские легкоатлеты пробежали смешанную эстафету

В Южно-Сахалинске состоялся финал легкоатлетической эстафеты. На беговую дорожку с палочками в руках вышли юноши и девушки младше 18 лет, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

- Эстафета – это самый зрелищный вид легкой атлетики. Здесь на первый план выходят не только личные скоростные качества спортсменов, но и их умение работать в команде, - говорят организаторы.

Действительно, эстафета – это очень зрелищно. Особенно, когда силы команд примерно равны, и победителей нельзя предсказать до последних метров дистанции.

Первыми победителей и призеров выявили команды Дальнего Востока. Они пробежали смешанную эстафету 800 + 400 + 200 + 100 метров (юноши – первый и третий этапы, девушки – второй и четвёртый).

Со старта лидерство захватили бегуны из Хабаровска. Этап сменялся этапом, а преимущество хабаровчан не подвергалось сомнениям. В итоге Максим Былков, Елизавета Афанасьева, Данил Сергеев и Виктория Креслинг финишировали первыми. Результат лидеров – 3.39,3 секунды.

Три с половиной секунды победителям проиграли легкоатлеты из команды Сахалин-1 (Максим Егоров, Анастасия Андреева, Никита Ким, Александра Понизович), занявшие второе место.

Бронзовые награды в активе спортсменов из Приморского края (Михаил Злобин, Анастасия Лоншакова, Владимир Ющенко, Софья Карпова). Они пробежали дистанцию за 3.45,1 секунды.

За чертой призеров остались Забайкальский край, Якутия-1, Сахалин-2, Еврейская Автономная область, Амурская область, Якутия-2, ЕАО-2.

Затем на дорожку вышли легкоатлеты из команд сельских школ. Она также бежали смешанную эстафету 800 + 400 + 200 + 100 метров (юноши – первый и третий этапы, девушки – второй и четвёртый).

Практически до последних метров лидировали представители СОШ № 19 (Дальнее). Однако на самом финише их опередила команда из СОШ села Стародубского, которая и стала триумфатором состязаний. Легкоатлеты из Дальнего были вынуждены довольствоваться серебром. Бронза в активе спортсменов из СОШ села Горнозаводск.

Заключительным видом программы стала смешанная эстафета 800 + 800 + 400 + 400 + 200 + 200 + 100 + 100 метров (юноши бежали первый, третий, пятый и седьмой этапы; девушки – второй, четвертый, шестой, восьмой).

Здесь золотые награды завоевала команда СОШ № 6 г. Южно-Сахалинска (Леонид Кузьменко, Валентина Перелыгина, Владислав Трегубов, Вероника Косвинцева, Максим Насонов, Вероника Троценко, Геннадий Куприянов, Виктория Марченко).

На втором месте – СОШ № 6 г. Корсакова (Владислав Кимаченко, София Груздо, Егор Эберле, Лидия Басенкова, Олег Самодуров, Екатерина Авраменко, Михаил Кожаров, Диана Ланцева).

На третьем – СОШ № 1 г. Поронайска (Никита Шутов, Нина Омельчук, Рамиль Гасымов, Маргарита Иванова, Юрий Сорокин, Алиса Михневич, Руслан Пасюков, Валерия Грачева).