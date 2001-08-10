Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2019
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18:00, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Островитян приглашают на всероссийский день ходьбы

Сахалинская область присоединится к всероссийскому дню ходьбы. В следующее воскресенье, 6 октября, сотни островитян отметят спортивный праздник на СТК «Горный воздух», передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

В этот день сахалинцев и гостей региона ждёт увлекательная прогулка по склонам курорта, развлекательная и физкультурная программа, а также памятные призы. Приглашаются все желающие. Подать заявку на участие можно по ссылке, а также на сайте областного министерства спорта.

Мероприятие стартует в 12:30 на средней станции «Горного воздуха». Подъём на канатной дороге с 11:00 до 13:00 будет бесплатным. Выдача нагрудных номеров - с 11:00 до 11:45. Перед началом состоится зарядка с представителями общественной организации «Союз сахалинского спорта».

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