Футбольные игры Детсадовской семейной лиги стартовали на Сахалине

Первые футбольные матчи восьмого сезона Детсадовской семейной спортивной лиги прошли в Южно-Сахалинске. Как ТИА "Острова" пояснили в организационном комитете проекта «Спорт против подворотни», в этом сезоне принимает участие 12 команд из областного центра, а также корсаковские дошкольные учреждения.

- У нас две команды-дебютанта, это - «Кораблик» и «Русалочка», все команды жребием распределены на три подгруппы и по итогам группового этапа восемь лучших семейных дружин продолжат играть за Кубок Детсадовской семейной лиги в плей-офф, - напомнил регламент соревнований Андрей Хапочкин. - Но, цель проекта - это не победы, очки и голы, а объединить семьи, приобщить к физкультуре и пропаганде традиционных семейных ценностей.

Напомним, каждая игра состоит из двух пятиминутных таймов: в первом тайме играют малыши - три девочки и три мальчика; во «взрослом» тайме на поле выходят мамы и папы, причем право забивать голы принадлежит только представительницам слабого пола, папы играют только в пас.

В стартовом матче встретились дебютанты соревнований - команды детских садиков «Русалочка» и «Кораблик». Автором первого гола Детсадовской семейной лиги-2019 стал маленький Лев Зудин. Его точный удар и принес первую победу «Русалочке» - 1:0. Во втором матче в группе «А» команды «Ягодка» и «Жемчужина» ничья - 0:0.

В группе «В» «Дюймовочка» выиграла с минимальным счетом у «Сказки»: во взрослом тайме Ольга буквально занесла мяч в ворота соперников на девятой минуте игры - 1:0.

Во второй игре в группе «В» между команды «Огонёк» и «Журавленок» сыграли вничью - 1:1.

В группе «С» многократный чемпион Лиги команда «Полянка» сумела спасти игру за пять секунд до финального свистка. Итог игры - 1:1.

В заключительной игре первого тура «Солнышко» переиграло друзей-соперников из «Белоснежки» - 2:0.

Игры второго тура состоятся на мини-футбольной площадке стадиона «Космос» в субботу, 5 октября. Начало игр в 10.00.

Расписание игр группового этапа:

5 октября, стадион "Космос". Игры 2-го тура.

10.00 - А. Русалочка - Ягодка;

10.15 - А. Кораблик - Жемчужина;

10.30 - В. Дюймовочка - Огонек;

10.45 - В. Сказка - Журавленок;

11.00 - С. Полянка - Белоснежка;

11.15 - C. МБОУ6 - Солнышко.

12 октября, стадион "Космос". Игры 3 тура.

10.00 - А. Русалочка - Жемчужина;

10.15 - А. Кораблик - Ягодка;

10.30 - В. Дюймовочка - Журавленок;

10.45 - В. Сказка - Огонек;

11.00 - С. Полянка - Солнышко;

11.15 - C. МБОУ6 - Белоснежка.