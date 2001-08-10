Футбольные игры Детсадовской семейной лиги стартовали на Сахалине
Первые футбольные матчи восьмого сезона Детсадовской семейной спортивной лиги прошли в Южно-Сахалинске. Как ТИА "Острова" пояснили в организационном комитете проекта «Спорт против подворотни», в этом сезоне принимает участие 12 команд из областного центра, а также корсаковские дошкольные учреждения.
- У нас две команды-дебютанта, это - «Кораблик» и «Русалочка», все команды жребием распределены на три подгруппы и по итогам группового этапа восемь лучших семейных дружин продолжат играть за Кубок Детсадовской семейной лиги в плей-офф, - напомнил регламент соревнований Андрей Хапочкин. - Но, цель проекта - это не победы, очки и голы, а объединить семьи, приобщить к физкультуре и пропаганде традиционных семейных ценностей.
Напомним, каждая игра состоит из двух пятиминутных таймов: в первом тайме играют малыши - три девочки и три мальчика; во «взрослом» тайме на поле выходят мамы и папы, причем право забивать голы принадлежит только представительницам слабого пола, папы играют только в пас.
В стартовом матче встретились дебютанты соревнований - команды детских садиков «Русалочка» и «Кораблик». Автором первого гола Детсадовской семейной лиги-2019 стал маленький Лев Зудин. Его точный удар и принес первую победу «Русалочке» - 1:0. Во втором матче в группе «А» команды «Ягодка» и «Жемчужина» ничья - 0:0.
В группе «В» «Дюймовочка» выиграла с минимальным счетом у «Сказки»: во взрослом тайме Ольга буквально занесла мяч в ворота соперников на девятой минуте игры - 1:0.
Во второй игре в группе «В» между команды «Огонёк» и «Журавленок» сыграли вничью - 1:1.
В группе «С» многократный чемпион Лиги команда «Полянка» сумела спасти игру за пять секунд до финального свистка. Итог игры - 1:1.
В заключительной игре первого тура «Солнышко» переиграло друзей-соперников из «Белоснежки» - 2:0.
Игры второго тура состоятся на мини-футбольной площадке стадиона «Космос» в субботу, 5 октября. Начало игр в 10.00.
Расписание игр группового этапа:
5 октября, стадион "Космос". Игры 2-го тура.
10.00 - А. Русалочка - Ягодка;
10.15 - А. Кораблик - Жемчужина;
10.30 - В. Дюймовочка - Огонек;
10.45 - В. Сказка - Журавленок;
11.00 - С. Полянка - Белоснежка;
11.15 - C. МБОУ6 - Солнышко.
12 октября, стадион "Космос". Игры 3 тура.
10.00 - А. Русалочка - Жемчужина;
10.15 - А. Кораблик - Ягодка;
10.30 - В. Дюймовочка - Журавленок;
10.45 - В. Сказка - Огонек;
11.00 - С. Полянка - Солнышко;
11.15 - C. МБОУ6 - Белоснежка.
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