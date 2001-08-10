Островной легкоатлет победил на всероссийских соревнованиях
Сахалинец Илья Данилюк занял первое место на всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных». Они состоялись в Адлере, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Масштабные состязания проходили среди спортсменов 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения. В своей возрастной категории (2006) воспитанник спортшколы летних видов спорта им. Э.М. Комнацкого завоевал медаль высшей пробы в беге на 60 метров с результатом 7,75 секунд. Кроме того, юноша установил личный рекорд в прыжке в длину с разбега - 5,17 метров, метании снаряда (ракета) - 48,66 метров и в беге на 800 метров - 2:44,98. В сумме всех дисциплин Илья набрал 268 баллов.
Помимо Ильи на соревнованиях отличились и другие сахалинские спортсмены. Среди девочек 2006-2007 годов рождения Юлия Плаксина (тренер Шапкина Н.В.) установила личный рекорд в забеге на 60 метров (8,89 секунд) и на 600 метров (1:56,82 минуты), а Валерия И – в метании снаряда (ракета) – 38 метров.
В самой маленькой возрастной группе (2008-2009 г.р.) островитянка Варвара Мухортова (тренер Жижикин А.Н.) установила личный рекорд в беге на 60 метров (9,11 секунд) и на 500 метров - 1:31,92 минуты.
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