Юные островные гимнасты вернулись со сборов

Двое воспитанников сахалинской спортивной школы «Кристалл» Михаил Дресвянников и Алексей Дворников приняли участие в учебно-тренировочных сборах на базе специализированной школы во Владимире. Они проходили с 15 августа по 15 сентября, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.

- У нас была насыщенная программа тренировок, в результате которой спортсмены разучили несколько важных элементов в комбинации, таких как обороты, соскоки и другие. Кроме того, ребята освоили программу до третьего взрослого разряда, - рассказывает тренер спортсменов Ольга Сперанская. Наставник так же отметила, что из-за ремонтных работ проведение учебно-тренировочных сборов на базе дворца детского творчества в Южно-Сахалинске стало невозможным.

Занятия были поделены на два блока. Первый этап сборов проходил во Владимире, а вторая часть тренировок - в Звенигороде, где подготовку к новому сезону прошли не только воспитанники, но и тренеры. Ольга Сперанская стала участницей Всероссийского тренерского семинара по спортивной гимнастике, в котором приняли участие делегаты со всех регионов России. Наработками в области теории и методики спортивной гимнастики делились преподаватели Университета физкультуры и спорта им.Лесгафта, опыт на практических занятиях участникам курса передавали тренеры сборной России.

Что касается воспитанников наставника, то ближайшей проверкой на прочность для них станет чемпионат Приморского края во Владивостоке, который пройдет в начале ноября. До этого времени планируется еще один выезд на учебные сборы в Ленинск-Кузнецкий.

- Выступления наших гимнастов сахалинцы смогут увидеть на празднике, посвященном Всероссийскому дню гимнастики, который пройдет в УТЦ «Восток» 26 октября. В более отдаленных планах у нас участие на Всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды» в Брянске в декабре. Это очень ответственные старты, которые проявят сильные и слабые стороны наших спортсменов, - рассказала тренер.