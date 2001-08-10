Летнее первенство Сахалинской области по прыжкам с трамплина. В них приняли участие 80 "летающих лыжников" из областного центра и Углегорска. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

– У нас важна зрелищность, как в фигурном катании или художественной гимнастике. Судьи, помимо дальности полета, оценивают каждый элемент в отдельности и по сумме определяется победитель, – поведал о специфике критериев председатель областной федерации по прыжкам на лыжах с трамплина Сергей Савельев.

Ребята соревновались на трех трамплинах. На самом маленьком, десятиметровом, победу одержали Алина Пак у девочек 2007-08 г.р. и Максим Калиберда у мальчиков той же возрастной категории. Тимур Зарубин взял «золото» на той же высоте среди спортсменов 9-10 лет. 35 метров покорились у девушек 13-16 лет и у девочек 11-12 лет Анне Беленок и Полине Пак, соответственно. У юношей тех же возрастов «золото» в свои медальные копилки добавили Никита Беленок и Владимир Беляев. Старший возраст соревновался на самом большом, семидесятиметровом, трамплине. Анна Беленок оформила золотой дубль. У юношей 15-17 лет первым стал Сергей Цурман, а среди взрослых первую строчку пьедестала занял Никита Лобода.