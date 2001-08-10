Сахалинские волейболисты начнут чемпионат России матчем на своей площадке
Чемпионат России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» стартовал в минувшие выходные. Дюжина участников определит обладателей наград в двухкруговом турнире, сыграв друг с другом спаренные матчи дома и в гостях.
Как ТИА "Острова" сообщили в областном минспорта, в турнире участвуют:
- «Кристалл-Черкизово» (Воронеж).
- «Элвари-Сахалин» (Южно-Сахалинск).
- «Динамо-МГТУ» (Майкоп).
- «Ростов-Волей» (Ростов).
- «Динамо-ЦОП» (Краснодар).
- «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск).
- «Нефтяник-УОР» (Оренбург).
- «Грозный-2-ЧГПУ» (Грозный).
- «Дагестан» (Махачкала).
- «Волжанин» (Кострома).
- «Кама» (Пермский край).
- «Зоркий» (Красногорск).
«Элвари-Сахалин» начинает турнир 5 и 6 октября домашними матчами с «Нефтяником-УОР» (Оренбург). Игры пройдут в спортивном комплексе «СШ по волейболу» (ул. Чехова, 7/3). Начало в 17:00.
Первый соперник островитян – фарм-клуб «Нефтяника», выступающего в высшей лиге «А» российского чемпионата.
Волейбольная команда «Нефтяник» создана в 1983 году на базе управления технологического транспорта ПО «Оренбургнефть». Первое время «Нефтяник» участвовал в городских, областных и ведомственных соревнованиях, а достигнутые в них результаты позволили поставить перед командой задачу по выходу на всесоюзную арену.
В 1991 году «Нефтяник» стал победителем первенства СССР среди коллективов физической культуры в Петропавловске, в 1992 году стартовал во второй лиге чемпионата России, а по итогам сезона-1993/94 добился права играть в первой лиге.
С момента своего появления клуб делал ставку на воспитанников спортшкол областного центра, городов и районов Оренбуржья. В 1996 году по инициативе «Нефтяника» в оренбургском училище олимпийского резерва было открыто отделение волейбола, ставшее кузницей талантливых игроков. Именно в этом УОР и воспитываются соперники «Элвари-Сахалин».
Отметим, что «Нефтяник» является обладателем уникального достижения. Это единственная волейбольная команда России, которая становилась обладательницей золотых серебряных и бронзовых медалей в высшей лиге «Б» (1994, 2007 и 2008 год) и в высшей лиге «А» (1998, 2000, 2004, 2014 годы).
В сезоне 2018-2019 года «Нефтяник-УОР» выступал в высшей лиге «Б». На предварительном этапе он занял третье место среди четырех команд в подгруппе «Восток». На счету «Нефтяника-УОР» было 7 побед и 17 поражений (1 на тай-брейке).
В финале за 7-11 место «Нефтяник-УОР» выступил гораздо успешнее, заняв итоговую восьмую строчку турнирной таблицы (3 победы, 1 поражение).
Чемпионат 2019-2020 года «Нефтяник-УОР» начал с двух поражений в Костроме от местного «Волжанина». Обе игры, прошедшие 28 и 29 сентября, завершились победами хозяев площадки в трех партиях.
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