Несколько медалей привезли сахалинцы с турнира по спортивной борьбе

Седьмой открытый городской турнир по спортивной борьбе «Кубок у моря» завершился во Владивостоке. Его участниками стали свыше 300 спортсменов из Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей, республики Саха (Якутия). Они определили сильнейших в трех стилях борьбы: греко-римская, вольная и женская, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

Юные сахалинские «греко-римляне» завоевали на этих состязаниях десять медалей - одну золотую, четыре серебряные и пять бронзовых.

Победителем турнира в весовой категории до 45 кг стал Радик Ахатов. Серебряные награды в активе Артема Ахмадеева (до 42 кг), Артема Люблина (до 71 кг), Арсена Бейшееакунова (до 85 кг) и Александра Ефтеева (свыше 85 кг). На третью ступень пьедестала почета поднялись Риджат Казымов (до 60 кг), Вячеслав Зимин (до 65 кг), Андрей Смородин (до 71 кг), Алексей Нестеров (до 85 кг) и Андрей Аблицов (свыше 85 кг).

Неплохо выступили и борцы вольного стиля среди юношей. Они стали обладателями шести медалей - одной серебряной и пяти бронзовых.

- Второе место занял Никита Ручкин (свыше 70 кг). С бронзовыми медалями вернулись домой Гасан Фахритдинов (до 28 кг), Владимир Шеварев (до 38 кг), Хайрандеш Шермадов (до 46 кг), Константин Курницкий (до 70 кг) и Даниил Пискун (свыше 70 кг), - сообщил старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

Добавим, что Хайрандеш Шермадов и Никита Ручкин тренируются в Шахтерске, а Гасан Фахритдинов, Владимир Шеварев, Константин Курницкий и Даниил Пискун – в Южно-Сахалинске.