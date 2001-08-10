Тихоокеанское
информационное агентство
1 Октября 2019
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Лучших кендоистов определили на Сахалине

Лучших кендоистов определили на Сахалине

Региональные соревнования по кендо «XI Кубок Ассоциации Кендо Сахалина» прошли в Корсакове в одиннадцатый раз. В поединках поучаствовало 40 спортсменов из областного центра и портового города. Они состязались в трех возрастных категориях. Соревнования проводились по смешанной системе: предварительные поединки - по круговой, полуфинальные и финальные - по олимпийской, передает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинское минспорта.

Оценивали мастерство кендоистов судьи из Южно-Сахалинска, Корсакова и Холмска.

В личном зачете победителями и призерами стали:

В категории "Юноши/Девушки":

1 место – Яицкий Давид (Южно-Сахалинск);

2 место – Усачев Кирилл (Южно-Сахалинск);

3 место – Ильченко Доминика (Корсаков);

3 место – Тармаз Егор (Корсаков).

В категории "Юниоры":

1 место – Николенко Андрей (Южно-Сахалинск);

2 место – Михайловский Никита (Южно-Сахалинск);

3 место – Ямомото Дмитрий (Южно-Сахалинск);

3 место – Саламаткин Антон (Южно-Сахалинск).

В категории "Юниорки":

1 место – Гречина Данна (Южно-Сахалинск);

2 место – Шакарова Эльмира (Корсаков);

3 место – Усачева Ульяна (Южно-Сахалинск);

3 место – Громова Ангелина (Корсаков).

По результатам командного зачета Кубок Ассоциации Кендо Сахалина завоевала команда Южно-Сахалинска в составе: Усачева Кирилла, Яицкого Давида, Малыгина Руслана.

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