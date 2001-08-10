Хоккеисты клуба «Сахалинские Акулы» провели мастер-класс для подрастающего поколения в Холмске. Он прошел в минувшую пятницу, 27 сентября.

Как ТИА "Острова" рассказала пресс-атташе клуба, о предстоящем сюрпризе начинающие спортсмены команд «Белые Акулы» и «Морские львы», наверняка, знали заранее, вот только скрыть смущение и радость при виде профессиональных хоккеистов, получилось не у всех.

Впрочем, на сам тренировочный процесс это не отразилось. В присутствии тренера, ребята получили подробный план занятий и со всей ответственностью отправились выполнять упражнения.

Хоккеисты «Сахалинских Акул» показали полевым игрокам несколько основных приёмов в хоккее, разобрали основные схемы выходов на ворота соперника и побросали буллиты. В то же время маленькие вратари получали инструкции по выполнению красивых «сейвов».

После выполнения всех заданий, разделившись на две команды, всех собравшихся на льду ждал дружеский матч.

После окончания тренировки ребята поблагодарили друг друга за игру и проявленные старания, обменялись рукопожатиями и, конечно же, сделали общее фото.

Подобного рода мероприятия, по мнению работников клуба «Сахалинские Акулы», а также родителей начинающих игроков, очень важны. Они способствуют популяризации хоккея на Сахалине, показывают юному поколению навыки, к которым нужно стремиться и дают понять, что именно они придут на смену игрокам островной молодежной лиги в будущем.