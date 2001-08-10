Всероссийский день ходьбы отметят на Сахалине 6 октября. Спортивный праздник состоится в областном центре уже в четвертый раз, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.

Для участников события подготовили большую развлекательную программу. Праздник разделят на несколько зон.

Так, в зоне питания все желающие смогут полакомиться вкусным пловом с бараниной, овощным салатом, а также выпить чай из азербайджанских трав. Посетители смогут покушать, сидя за столиками, а также креслах-мешках, которые расположатся в чил-аут зоне.

Для детей и их родителей будет работать творческая лаборатория, участники которой раскрасят логотипы праздника на футболках. После чего творения они смогут забрать с собой.

- Там же мы разместим огромный баннер-разукрашку и фломастеры. В конце дня создадим картину с детьми. А взрослые в это время могут поиграть в настольные игры. Например, на площадке будет огромная Дженга. Также все желающие смогут попробовать себя в армрестлинге и армлифтинге, - рассказала организатор события Юлия Сухарева. – Фокусники будут радовать гостей праздника. А еще все желающие смогут поучаствовать в различных мастер-классах.

Мероприятие стартует в 12:30 на средней станции СТК «Горный воздух». Подъём на канатной дороге с 11:00 до 13:00 будет бесплатным. Выдача нагрудных номеров - с 11:00 до 11:45. Перед началом состоится традиционная зарядка с представителями общественной организации "Союз сахалинского спорта".

Подать заявку на участие можно, перейдя по ссылке, а также на сайте областного минспорта.

Участники пройдут дистанцию от средней станции комплекса до верхней, где их будет ждать тематическая фотозона. На финише также выдадут значки. Те, кто придет в первых рядах получат золотые значки, а те, кто позже - железные.