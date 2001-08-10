Больше 200 гимнасток сразились за медали в Южно-Сахалинске

Открытое первенство Южно-Сахалинска по художественной гимнастике прошло на базе учебно-тренировочного центра «Восток». В минувшие выходные в борьбе за медали приняли участие более 200 спортсменок из разных районов Сахалина и даже республики Саха (Якутия). Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

В течение двух дней гимнастки представляли свои индивидуальные и групповые программы с лентой, обручем, булавами и мячом. Для многих спортсменок, проводимые соревнования - первое испытание в новом учебном году. А для бывалых гимнасток это первенство стало хорошей возможностью показать свои новые программы выступлений и выполнить нормативы спортивных разрядов и званий.

Лучшими в своих возрастных категориях и разрядах стали Новикова Софья (3 юн., 5-6 лет), Шипицына Арина (2 юн., 6-7 лет), Муляренко Мелисса (2 юн., 6-7 лет), Гижица Диана (1 юн., 7-8 лет), Ширяева Светлана (1 юн., 7-8 лет), Цой Виолетта (3 сп, 8-9 лет), Ли Алла (3 сп, 8-9 лет), Холодкова Диана (2 сп, 9-10 лет), Коршунова Анастасия (2 сп, 9-10 лет), Фетисова Мелиса (1 сп, 10-11 лет), Сиверцева Милана (1 сп, 10-12 лет), Шеварева Мария (КМС, 12-14 лет), Парфентьева Дарья (МС, от 14 лет).

В групповых программах победу одержали коллективы: «Эколь» («Флагман», Корсаков), «Китти» («Флагман», Корсаков), «Каллисто» («Флагман», Корсаков), «Грация» (СШ по плаванию), «Драйв» (ДДЮТ), «Сборная команда» (ОГАУ «ФК «Сахалин», СШ по плаванию, «Флагман», Корсаков), «Сборная команда Сахалинской области-1» (ОГАУ «ФК «Сахалин», СШ по плаванию), «Сахалин» (ОГАУ «ФК «Сахалин»).

Победители и призеры были отмечены кубками, грамотами и медалями организаторов соревнований департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска.

По итогам соревнований были отобраны лучшие спортсмены, которые представят Южно-Сахалинск на областных соревнованиях по художественной гимнастике.