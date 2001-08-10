Волонтеров набирают на сахалинском

Набор волонтеров стартовал в Южно-Сахалинске на «Горном воздухе». Они будут помогать в организации мероприятий комплекса, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СТК.

Стать волонтёром горы могут молодые люди от 16 лет. Перед началом работы добровольцы пройдут обучающую программу.

Для участия в волонтерской деятельности необходимо заполнить анкету, которая располагается на сайте СТК «Горный воздух» в разделе «Документы» - «Прочая документация» - «Анкета волонтеров» и отправить заявку на электронную почту ski-gv@bk.ru

Приём заявок продлится до 20 октября. Все подробности можно узнать по телефону 51-11-10 (добавочный 133).