Тихоокеанское
информационное агентство
4 Октября 2019
Сегодня 03:00
65,13|71,30|58,20
Перекресток Комсомольская - Поповича закроют для проезда в эти выходные
18:00, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Волонтеров набирают на сахалинском "Горном воздухе"

Волонтеров набирают на сахалинском

Набор волонтеров стартовал в Южно-Сахалинске на «Горном воздухе». Они будут помогать в организации мероприятий комплекса, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СТК.

Стать волонтёром горы могут молодые люди от 16 лет. Перед началом работы добровольцы пройдут обучающую программу.

Для участия в волонтерской деятельности необходимо заполнить анкету, которая располагается на сайте СТК «Горный воздух» в разделе «Документы» - «Прочая документация» - «Анкета волонтеров» и отправить заявку на электронную почту ski-gv@bk.ru

Приём заявок продлится до 20 октября. Все подробности можно узнать по телефону 51-11-10 (добавочный 133).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?