Сахалинские самбисты выступили на соревнованиях в Корее

Открытое первенство и чемпионат Республики Корея по самбо состоялся в южнокорейском городе Гымсан. По приглашению федерации самбо Кореи в мероприятии приняли участие более 100 спортсменов из России. Это представители Сахалинской и Иркутской областей, а также Приморского края. Общее количество участников превысило 300 человек. Соревнования проводились среди юношей всех возрастных групп, юниоров, мужчин и женщин, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Юные самбисты южно-сахалинского спортивного комплекса «Дзюдокан» показали отличный результат. В младшей возрастной группе среди девушек в весовой категории свыше 36 кг золотую медаль завоевала Виктория Анисимова, выиграв в финале болевым приемом представительницу приморского клуба «Мастер» Полину Твердохлебову.

Второе место в весовой категории до 34 кг среди юношей этой же возрастной группы занял Артем Гавриков, проиграв в финале по предупреждению. Среди юношей 2006-2007 г.р. победителем в весовой категории до 38 кг стал Илья Резников. Он одержал победу в четырех схватках.

- Ребята отлично себя показали. Подобные соревнования являются подтверждением возросшего интереса за рубежом к нашему российского национальному виду спорта. В 2018 году самбо прибрело олимпийский статус, - отметил президент федерации самбо Сахалинской области Альберт Югай.